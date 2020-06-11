زعما إصابة رضيعيهما بكورونا .. وتركاهما دون طعام 4 أيام

المصدر: وكالات

يواجه زوجان روسيان اتهاما بالقتل بعد أن تركا طفليهما التوأمين حديثي الولادة، اللذين يبلغان من العمر 16 أسبوعًا فحسب، بمفردهما بدون طعام لمدة أربعة أيام، كي يتوجها لاحتساء الكحول، الأمر الذي أسفر عن موت أحد الطفلين جوعًا.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطفل الراحل كان في غيبوبة وقد توفي بالمستشفى بعد وقت قصير من وصول جدة الطفلين إليهما؛ وتصارع ابنة الزوجين الأخرى الموت في الوقت الحالي في مستشفى بمنطقة "كامتشاتكا" الروسية.

وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن الأم "مارجريتا ياناييفا"، البالغة من العمر 23 عامًا، كذبت على أصدقائها بشأن طفليها، وزعمت أنهما بالمستشفى جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، لكن الشرطة أوضحت أنها وزوجها "أليكسي"، البالغ من العمر 35 عامًا، تركا الطفلين بالمنزل بمفردهما وانطلقا في جولة ترفيهية لمدة أربعة أيام.

وأكدت التقارير الإخبارية أن طفلهما مات جوعًا، في حين أن شقيقته التوأم في حالة سيئة بوحدة العناية المركزة.

وأفاد أحد المحققين في الواقعة بأن الأبوين لم يهتما بإطعام الطفلين على مدار أربعة أيام، وكذلك لم يقوما بإجراء ترتيبات من أجل توفير رعاية بديلة لهما، معرضين بذلك حياتهما للخطر.

وتمكنت جدة الطفلين في نهاية المطاف من العثور عليهما بعد أن شعرت بالقلق لعدم تمكنها من الوصول إلى الزوجين عبر الهاتف، على الرغم من أن المنطقة السكنية التي يقيمان بها قيد الإغلاق، واتصلت على الفور بالشرطة في أعقاب ذلك.

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإن الزوجين يمكن أن يواجها عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في حال ثبتت إدانتهما بتهمة قتل الصبي حديث الولادة، كما يواجهان اتهامات أخرى بالفشل في واجباتهما الأبوية وتعريض طفليهما للخطر.

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