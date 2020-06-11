إيطاليا.. مريضة تعد الزيتون المحشي خلال عملية معقدة في الدماغ

المصدر: متابعة البيان

في لحظة مدهشة قامت امرأة إيطالية (60 عاما) بإعداد زيتون محشي أثناء خضوعها لجراحة الدماغ، وسمحت حركاتها للجراحين بإختبار نجاح الجراحة على الفص الصدغي الأيسر للمريض ، والذي يتحكم في اللغة والحركات المعقدة على الجانب الأيمن من الجسم وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستغرقت الجراحة المعقدة ساعتين ونصف الساعة وشارك فيها 11 من الموظفين الطبيين المختصين في قسم جراحة المخ والأعصاب في Azienda Ospedali Riuniti في أنكونا، وسط إيطاليا.

وقام الجراحون وأخصائي علم النفس والعديد من الممرضات بإجراء العملية حيث قامت المرأة، بإعداد 90 من الزيتون المحشي في أقل من ساعة.

وقال الدكتور روبرتو تريناني، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى، إن العملية كانت ناجحة للغاية.

وأجرى تريناني حوالي 60 عملية مع استيقاظ المرضى على مدى السنوات الـ 5 الماضية، ومع ذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بعملية بينما يحضر المريض الطعام.

ويأتي ذلك بعد أن لعبت مريضة في مستشفى كينجز كوليدج في لندن العزف على الكمان بينما كان الجراحون يعملون على دماغها لإزالة ورم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز