وفاة الفنان المصري محمود مسعود

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي منذ قليل، الفنان القدير محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية وبعض أمراض الصدر، حسبما ذكرت "اليوم السابع" المصرية.

كان آخر تواجد فني للفنان محمود مسعود من خلال مسلسل "لآخر نفس"، من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في رمضان قبل الماضى.

شارك الفنان محمود مسعود في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، منها مسلسلات "جمهورية زفتي" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء في الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغي" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".

وفي السينما، شارك في العديد من الأفلام المهمة منها "حب في الزنزانة" و"إمرأة آيلة للسقوط" و"اخترت حياتي" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز