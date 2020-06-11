الغربان ترعب سكان جزيرة كورية.. تعتدي عليهم وتسرق أغراضهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض مواطن كوري جنوبي لتجربة سخيفة أثناء زيارته إلى ملعب غولف في جزيرة جيجو أوائل العام الجاري، فقد ُسرقت محفظته التي كانت فيها 300 ألف وون (251 دولارا أمريكيا)، من قبل الغربان، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وتشهد جزيرة جيجو سلسلة حوادث السرقة والهجوم من قبل الغربان في ملاعب الغولف والغابات.

وقالت صناعة ملاعب الغولف في جيجو اليوم الخميس إن الغربان تسرق متعلقات زوار الملاعب في عربات الغولف مثل المحفظة والملابس والهاتف المحمول.

وقدم مواطن آخر شكوى عبر موقع مكتب بلدية جيجو على الإنترنت، قائلا إن الغربان هجمت على رأس زوجته أثناء زيارتهما إلى غابة "ساريوني".

لهذا السبب، فإن مكتب بلدية جيجو قرر صيد الغربان داخل غابة "ساريوني" اعتبارا من يوم 5 يونيو الجاري.

غير إنه من المتوقع أن يستغرق صيد الغربان الذكية وقتا طويلا لأنها لا تقترب من الصيادين.

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