شاهد.. نفوق الحوت الأحدب لمونتريال

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن سحر سكان مونتريال الكندية، عثر على الحوت الأحدب، الذي اجتذبت قفزاته مئات الأشخاص في أكبر مدينة في كيبك في الأسابيع الأخيرة، في نهر سانت لورنس أول أمس الثلاثاء.

سبب وفاة هذا الحوت الأحدب لا يزال مجهولاً .

وقد شاهد جثة الحوت صباح أول أمس الثلاثاء قبطان سفينة على بعد عشرات الكيلومترات شرق مدينة كيبك بالقرب من مدينة فارين، بحسب "يورونيز".

وفقًا للرئيس والمدير العلمي لمجموعة البحث والتعليم في الثدييات البحرية، روبير ميشو، "كلّ شيء يشير إلى أنه الحوت الزعنفي الذي شوهد في مونتريال قد نفق بالفعل".

وأكدت ماري إيف مولر، المتحدثة باسم شبكة طوارئ الثدييات البحرية في كيبك، أن "قائد سفينة تجارية أبلغ في وقت مبكر من صباح اليوم بنفوق حوت".

وأضافت "من المحتمل جدا أن يكون نفس الحوت الذي شوهد في مونتريال قبل أيام قليلة".

وتم سحب الحوت بواسطة قارب من إدارة المصايد والمحيطات الكندية إلى سانت آن دي سوريل، باستخدام رافعة، أمام مئات من الأشخاص.

وأجري تشريح في الموقع صباح أمس الأربعاء من قبل فريق من الأطباء البيطريين من جامعة مونتريال لتحديد أسباب نفوقه.

شوهد الحوت، الذي يبلغ طوله حوالي 10 أمتار ويقدر عمره بين عامين وثلاثة أعوام، في أواخر شهر مايو في نهر سانت لورانس أمام مدينة مونتريال.

وأوضح قائد السفينة، الذي اكتشف الحوت نافقاً صباح الثلاثاء، سيمون ليبرون، لراديو كندا أنه "لم ير أي دم أو تشوه" ، الأمر الذي يستبعد احتمال اصطدامه بباخرة.

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