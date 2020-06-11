الإمارات تبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع ألمانيا وإندونيسيا

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، في لقاءات منفصلة، سبل تعزيز العلاقات الثقافية مع ألمانيا وإندونيسيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ميشيل مونتينفيرنج وزيرة الدولة للسياسة الثقافية الدولية في مكتب الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ونديم مكارم وزير التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا، حيث تناولت اللقاءات العلاقات الثقافية الثنائية بين الإمارات والبلدين الصديقين، وفرص تطوير الشراكة في القطاع الثقافي والإبداعي، وتبادل الخبرات في ظل الأوضاع الاستثنائية، التي يمر بها العالم.

وأطلعت معالي نورة الكعبي، ميشيل مونتينفيرنج على تجربة القطاع الثقافي في الإمارات، وجهود المؤسسات الإبداعية لضمان استدامة العمل الثقافي خلال فترة الأزمة الحالية، كما أوضحت معاليها أهداف البرنامج الوطني لدعم المبدعين الرامي إلى تقديم منح مالية للأفراد والشركات، لمساعدتهم على تخطي هذه الفترة الحرجة واستدامة عطائهم الإبداعي في مرحلة ما بعد (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن الإمارات أطلقت مسحاً وطنياً لمعرفة تحديات القطاع الإبداعي في الدولة لوضع البرامج والحلول المناسبة للعاملين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وبدورها، استعرضت ميشيل مونترفرينغ التدابير، التي اتخذتها ألمانيا للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي، حيث تعمل الحكومة الألمانية على برامج خاصة تدعم القطاع الإبداعي، وأطلقت الحكومة أيضاً صندوقاً بقيمة 5 مليارات يورور، للتخفيف عن الأعمال والشركات.

كما بحثت معالي نورة الكعبي مع نديم مكارم وزير التعليم والثقافة في جمهورية إندونيسيا، تعزيز الشراكة الثقافية الثنائية خصوصاً في مجالات الفنون والحرف. وأكدت أهمية التواصل مع الدول الصديقة في ظل هذه الأوقات الصعبة لتبادل الخبرات، والتكاتف للتغلب على التحديات التي فرضتها أزمة (كوفيد 19).

من جهته، عقد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمس اجتماعاً- عن بعد - مع الدكتورة ماريون أكرمان، مديرة متحف دريزدن القومي في ألمانيا، وذلك بمشاركة حفصة العلماء، سفيرة الإمارات في برلين. وفي بداية الاجتماع، رحّب معالي الوزير بالدكتورة أكرمان، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً أهمية استمرارية التواصل والتحاور الثقافي بين كل الأطراف رغم أزمة «كورونا» التي اجتاحت العالم بأسره.

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