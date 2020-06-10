طبيب يحقن مرضاه بالبوتوكس في السيارة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لا داعي لمزيد من العبوس ولا القلق بشأن الخطوط الرفيعة حول الفم والعينين، فالدكتور مايكل سالزوير قد أنشأ عيادة مستعجلة تقدم خدمة حقن البوتوكس خارج مكتبه في ميامي بيتش. وقد قرر الجراح التجميلي الشهير بـ "دكتور ميامي" بطل تلفزيون الواقع أن يقدم لمرضاه إمكانية خاصية الحقن بالبوتوكس من داخل سياراتهم.

وشرح في حديث لـ "إنسايدر" المسألة بالقول إن الفكرة خطرت له فيما هو جالس داخل سيارته ينتظر دوره لإجراء فحص "كوفيد 19".

وأكد أن كل ما كان عليه فعله هو القيام ببعض التغييرات فيما يخص عمله. وقال: " إن المناطق التي نحقنها بالبوتوكس تتمحور في الجهة العليا من الوجه أي تحديداً الأجزاء التي لا تغطيها الكمامة مما يجعل العملية مثالية.

كل شيء يتم عبر الإنترنت حيث يملأ المرضى استمارات تتضمن المعلومات الضرورية ويقومون بالدفع المسبق وحين يحين الموعد يقودون سياراتهم وصولاً إلى الباحة خلف مكتب ميامي بيتش ويدخلون المرآب. يكون الطبيب بالانتظار مرتدياً قناعه وقفازاته مع عربة مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة حيث يصل المرضى واضعين كمامات فيتحقق من درجة الحرارة قبل البدء بالعملية التي تستغرق خمس دقائق وتبلغ تكلفتها حوالي 300 دولار.

أرمان أوهيفشالوم صاحب الأعوام ال36 بدا متحمساً جداً فيما ينتظر دوره مع زوجته داخل سيارتهما مع أنها المرة الأولى التي يجري فيها حقن البوتوكس.

وقال معلقاً: "الفكرة مبدعة جداً وبعد أن رأيت كيف تتم إدارة الأمور هنا أشعر بالارتياح وكأنني في العيادة."

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