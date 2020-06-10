كمامة مضيئة تبتسم.. آخر ابتكارات زمن كورونا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قام المبرمج ومصمم الألعاب الإلكترونية تايلر غلايل بابتكار كمامة خاصة به في زمن التصدي لـ"كوفيد 19" ترتكز على استخدام أضواء الليد محاكاةً لحركات الفم حين يقوم الإنسان بالكلام. كما أنها تستطيع أن تبرز شكل الابتسامة المضيئة للتدليل على السعادة. ولا تتعدى الأجزاء التي تحتاجها الكمامة مبلغ الـ 50 دولار ويمكن لأي كان صنعها.

وتتميز الكمامة القماشية ابتكرها غلايل بلوحة من الثنائيات الباعثة للضوء المفعّلة بالصوت التي تتحرك كلما تحدث المرء لتحاكي عملية فتح الفم وإغلاقه. ويمكن استخدام سلسلة الأضواء الـ 17 على الكمامة لصنع شكل الابتسامة إذا قام الشخص الذي يرتديها بإصدار صوت طقطقةٍ بلسانه.

وقال غلايل في معلقاً على الابتكار في حديث لمحطة "بي بي سي": " خطرت لي الفكرة فجأة وكنت أتساءل ما إذا يمكن أن تكون موجودة وان يكون لديك كمامة مضاءة على شكل فم فبحثت في الإنترنت لأرى ما إذا كان يمكنني شراء الأغراض اللازمة فلم أجد."

أمضى غلايل شهر تقريباً يختبر مختلف الطرق لصنع كمامة مضيئة قبل أن يتوصل للتصميم النهائي. لوحة الأضواء تتناسب داخل كمامة قماشية ويمكن إزالتها بسهولة قبل غسلها أما الغلاف الصمامات الباعثة على الضوء فيمكن تعقيمها دورياً عبر الأشعة فوق البنفسجية.

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