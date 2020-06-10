هرباً من الكلب.. بريطاني يقفز في خزان ماء فيعلق فيه 6 أيام

المصدر: أ ف ب

أنقذت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي مواطناً بريطانياً علق 6 أيام في خزان ماء عمقه 4 أمتار خلال هربه من كلب.

وانتشل جايكوب روبرتس البالغ 29 عاماً فريق من المسعفين من الخزان المصنوع من الإسمنت. وكان مزارع في بلدة بيكاتو على جزيرة بالي الإندونيسية أبلغ السلطات بالحادث.

وأوضح غيده دارمادا المسؤول المحلي عن فرق الإغاثة "سمع أحد أبناء البلدة نداءات جايكوب عندما كان متوجهاً لإطعام بقراته". ونقل الشاب إلى مستشفى قريب للمعالجة.

وقد تعرض جايكوب لكسر في رجله عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كلياً. وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة. وقال المسؤول في الشرطة اغوستينوس سويا: "كان مصاباً وبدا أنه فقد من وزنه".

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