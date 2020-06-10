شهامة جزائري تنقذ شابة فرنسية من الموت والاغتصاب

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تم إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا في حديقة عامة بإقليم سين آت مارن الفرنسي من الاغتصاب والموت من قبل أحد المارة، مساء السبت الماضي، عندما كانت تكافح لمدة دقائق طويلة مهاجما مسلحا بسكين.

في بلدية شيل بإقليم سين آت مارن، أنقذ الجزائري عبد الرحيم عيساوي أول أمس الاثنين ماتليد، التي كانت في قبضة مغتصب مسلح بسكين، بحسب "لوباريزيان".

تقول الناجية: "إنه مخلصي، ومن دونه كنت لن أكون على قيد الحياة بالتأكيد، أو أن أكون شبح نفسي فقط!". لا أستطيع أن أشكره بما فيه الكفاية، أنا ممتنة للغاية له. هو أنقذ حياتي".

ماتيلد (تم تعديل الاسم الأول لأسباب أمنية) مقتنعة تمامًا بهذا الأمر، لو لم يتدخل عبد الرحيم العيساوي لوضع حد لمحتجزها، لكانت غير موجودة الآن في هذا العالم.

مساء يوم السبت، كانت هذه المرأة البالغة من العمر 22 عامًا ضحية محاولة اغتصاب تحت التهديد بسلاح أبيض في مونتانيي دي تشيل بإقليم (سين إت مارن)، حيث تم إلقاء القبض على الجاني بعد بضع ساعات من طرف شرطة مركز شيل، حيث لا يزال في الحجز.

حوالي الساعة 9 مساءً كانت هذه المقيمة في بلدة أخرى تتجول في غابات مونتانيي دي تشيلز، حيث تصف الاعتداء عليها بقولها: "جاء رجل نحوي وسألني عما أفعله هناك خلال تجولي بمفردي. أجبت بأنني ضللت الطريق وأريد العودة إلى سيارتي. وفي الوقت الذي أدرت ظهري إليه، تبعني، وركض نحوي، ثم ألقى بنفسه علي بعد ما أسقطني وضغطني على الأرض".

ربع ساعة رعب

إنها بداية كابوس بالنسبة لماتيلد، التي تضيف في وصف الحادثة: "صعد على ظهري وزرع وجهي في الأرض. لم أستطع رؤية أي شيء بعد ذلك. أمرني أن أفعل ما يريد. وأمسك شعر رأسي بعنف قبل أن يوجه سكينه إلى وجهي ثم إلى حلقي. شعرت أن نيته كانت اغتصابي!".

بالنسبة إلى ماتيلد، يبدو أن تلك الدقائق استمرت لساعات، وتضيف: "صرخت، طلبت المساعدة، كنت أقاوم بكل قوتي! وكان يبدو الأمر أن لا نهاية له، ولكن بعد حوالي 15 دقيقة، تنفست الصعداء، حيث تمكنت من الالتفاف، والابتعاد وتثبيت يده التي كانت تمسك بالسكين، ليبدأ في تخفيف قبضته".

وتضيف الضحية: "لقد هدأ فجأة وأخبرني بعدم القلق وأنه سيسمح لي بالذهاب من دون أن يفعل لي أي شيء". "اعتقدت أنه يراوغ وسألته كيف يمكنني التأكد من أنك ستسمح لي بالرحيل. فأجابني إذا لم أتحرك فلن يحدث شيء".

استفدت من ذلك الصمت لالتقاط أدنى صوت. سمعت صوت حفيف في الأوراق، يمكن أن يكون حيوانًا، لكنه كان صوت خطوات إنسان، لذلك طلبت المساعدة بكل قوتي".

الملاك المنقذ كان يمشي مع أطفاله

ما لم تره ماتيلد ولم تكن باستطاعتها رؤيته من موقعها هو أن عبد الرحيم كان يمر على بعد أمتار قليلة منها ومهاجمها.

فمثل كل مساء منذ وصوله إلى شيل، كان هذا الجزائري (49 سنة)، الذي يقيم في فرنسا إقامة غير شرعية، ويسكن هو وزوجته وأطفالهم الأربعة في فندق في المدينة على نفقة منظمة "سامو" العالمية، يسير في هذا المسار الجبلي، برفقة ابنته البالغة من العمر 13 عامًا وابنه البالغ من العمر 4 سنوات.

يقول عبدالرحيم: "لأننا نعيش الاكتظاظ في غرفتي الفندق، نقوم بهذا المشي كل يوم. وفي لمحة رأيت رجلاً وامرأة على الجانب الآخر من الطريق فمررت يدي على أعين أبنائي حتى لا يروا ذلك المشهد "، حيث كنت أعتقد أن الاثنين في جلسة حميمية وسط الطبيعة.

ويضيف الجزائري وهو تحت الصدمة: "بعد أن تجاوزت هذين الشخصين، سمعت شكاوى المرأة الشابة، وقلت لنفسي أن شيئًا غير طبيعي يحدث. سألتها إذا كان كل شيء على ما يرام، فطلبت المساعدة. اقتربت منهما ملوحا بعصاي التي أرتكىء عليها خلال المشي، فرأيتهما يتشاجران ويتقاتلان على سكين ضخم، مثل سكين رامبو، والذي انتزعته من يدي المغتصب قبل فراره".

ويشرح عبد الرحيم: "كان علي اتخاذ قرار إنقاذها في لحظتها. وقلت لو أتركها من دون تقديم يد المساعدة فلن أسامح نفسي طوال حياتي، ولن أتمكن من النظر إلى المرآة مرة أخرى. ولكن من ناحية أخرى، كان لديه سلاح بحجم سكين جزارة، كان يمكن أن يؤذي بها أطفالي".

"كيف يمكن لشخص صغير جدًا أن يكون باردًا وهادئًا لحظة الا اعتداء؟"، يتساءل الأربعيني، ويقول وجدت ماتيلد، "تنزف من الرأس وكان لديها جرح كبير على ذراعها. فقلت لها أن تتصل بالشرطة".

وتكمل ماتيلد سرد باقي الأحدث: "لقد حدد عبدالرحيم موعدًا مع الشرطة أمام الفندق، الذي يقيم فيه ورافقني إلى سيارتي، التي لم أكن استطع قيادتها بسبب الوضع الذي كنت عليه. ثم مكث معي لمدة ساعة أخرى حتى أخذني رجال الإطفاء إلى غرفة الطوارئ".

يذكر أن ماتيلد نُقلت فيما بعد إلى عيادة تشامبيني سور مارن (فال دي مارن)، حيث أجريت لها عملية جراحية لإصابة ذراعها، بينما كان مهاجمها لا يزال حرا في البرية في ذلك الوقت.

وبحسب "لوباريزيان" فإن الشاب ذا 22 عامًا أيضًا قام بالذهاب طواعية بعد بضع ساعات إلى مركز شرطة في شيل، لا لتسليم نفسه، ولكن لتقديم شكوى بتعرضه للاعتداء! لتعتقله الشرطة، ويأمر مكتب المدعي العام في مدينة مو بفتح تحقيق قضائي.

ولكن ماتيلد توجه جل تفكيرها نحو لمخلصها، وتقول: "ما قام به سلوك بطولي! آمل أن يحصل على الجنسية الفرنسية، فهو يستحقها أكثر من بعض الفرنسيين الذين يسيئون التصرف!".

إلى ذلك، قالت صحيفة "لوباريزيان" إن محافظ شيل منح تصريح إقامة للمخلص الجزائري.

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