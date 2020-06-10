جداريتان في سوق مدينة جميرا تضيئان مفردات التراث العربي

المصدر: دبي - البيان

كشف سوق مدينة جميرا، السوق العربي الأصيل الذي تديره دبي للتجزئة، عن إطلاق جداريتين فنيتين جديدتين من إبداع الفنانتين أماليا بالجافلة، وأمريتا سيثي، كونه جزءاً من مشروع تراثي يهدف إلى إحياء التراث الإماراتي الغني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السوق لإعادة إحياء ملامح الأسواق العربية، وإضفاء لمسة عصرية عليها، بفضل هندسته المعمارية المميزة وبيئته التجارية النشطة وعروضه الترفيهية والثقافية الفريدة.

وتمّ الإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع سبع فنانات في السوق، الذي يستعرض أعمال سبعة من أبرز الفنانات المقيمات في الإمارات في أرجاء السوق، في نوفمبر العام الماضي، في حين تأتي المرحلة الثانية لمواصلة تعزيز مكانة السوق واحدة من أهم الوجهات السياحية في المدينة.

ألوان زيتية

وتستخدم الفنانة أماليا بالجافلة الألوان الزيتية والأكريليك لرسم جدارية سريالية بطول 25 متراً بعنوان «النور» لتزين قبة السوق بطابعها الحيوي. وتستلهم بالجافلة إبداعها الفني من النجوم التي اعتاد البدو اتباعها في تنقلهم في الصحراء، مع زخارف خطية في المنتصف على خلفية مضيئة بلون الشفق المائل إلى الفوشيا وتكرار لكلمة النور في أرجاء متنوعة من العمل. ويحيط بهذه الزخارف أربعة صقور بيضاء كبيرة، تجسّد القوة والرؤية القيادية لدى دولة الإمارات.

بينما تمّ تكليف الفنانة أمريتا سيثي، الحائزة على جوائز عدة، بتصميم جداريتين إضافيتين لعرضهما في مدخل السوق الرئيسي بحلته الجديدة. وتستلهم سيثي فكرة عملها من الأمواج الصوتية، وتستعين بألوان الأكريليك لإبداع أشكال تنبض بالحياة.

ويحمل عملها الأول عنوان «هلا والله»، والذي يرحّب بالضيوف عند مدخل السوق، أمّا العمل الثاني فيحمل عنوان خشمك، الذي يشير إلى تحية الأنف التقليدية في الإمارات العربية المتحدة ودلالة على الاحترام والتقدير، ويشغل هذا العمل موقعاً مميزاً في المدخل أيضاً.

ويزخر كلا العملين بألوان وأنماط عصرية، مع الحرص على تجسيد القيم العريقة في الإمارات العربية المتحدة.

عمليات تجديد

ويُعتبر هذا المشروع الفني عنصراً أساسياً من عمليات التجديد الواسعة في سوق مدينة جميرا. وستوفر الأعمال الفنية المنتشرة في أرجاء السوق لمحة عصرية عن التقاليد والثقافة العربية في الوجهة الثقافية والترفيهية الشهيرة.

كما يمكن للزوار استكشاف أروقة السوق بطريقة تفاعلية، والتعرف على المعاني التي تجسدها الأعمال الفنية والقصص التي يرويها الفنانون باستخدام رموز الاستجابة السريعة.

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