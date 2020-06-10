شاعر تسعيني يُشفى من «كورونا» في سبعة أيام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بالرغم من أعوامه التسعين لم يخفت وهج غريزة حب الحياة لدى شاعر الأردو، بانيت أناند موهان زوتتشي غولزار ديهلافي، حيث نجح في الانتصار على فيروس «كوفيد 19» في سبعة أيام فقط. وكانت فحوصات الشاعر المتمرّس قد جاءت إيجابية في الأول من يونيو الحالي، لكنه خرج من مستشفى مدينة نوديا الكبرى في شمال الهند، خلال أسبوع واحد فقط، سليماً معافى.

وقصّ الشاعر التسعيني، حكاية الشفاء شعراً «يقولون إن سهام المرض القاتل ستصيبني وأقول إن حياتي لا تنتهي بسهولةٍ»، وذلك نقلاً عن صحيفة «هندوستان تايمز».

وشكر الشاعر لدى خروجه من مستشفى «شاردا»، عشية الأحد الماضي، الطاقم الطبي الذي أشار إلى أنه لولا خدمته المتفانية لما تمكّن من رؤية عائلته وأصدقائه مجدداً. وأعرب عن امتنانه لرعاية الأطباء له قائلاً إنهم أعطوه صك حياة جديد وأضاف: «ما إن أتماثل للشفاء التام فإني سأدعو حتماً كافة أفراد الطاقم لتناول العشاء».

وأفاد أنوب زوتشي ابن الشاعر ديلهافي، بأن والده لا يزال يشعر ببعض التعب، لا سيما أنه مصاب ببعض المشكلات الصحية الأخرى بسبب تقدمه في السن. إلا أنه كما قال، محارب كعادته بالرغم من أنه سبق أن خضع لعملية قلب مفتوح وعمليات جراحية أخرى في الدماغ.

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