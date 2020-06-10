حكايات تسردها الذاكرة في أفلام «الشارقة للفنون»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون بعد غد الجمعة، بالتعاون مع منصة «حبيبي كولكتيف»، البرنامج الثاني من سلسلة عروض الأفلام عبر الإنترنت، ويشمل ثلاثة أفلام لمخرجات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يعرض البرنامج الثاني تحت عنوان «أشباح الأغاني: تواريخ شفاهية في سينما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا النسائية»، وتبحث الأفلام المقدمة في الذاكرة باعتبارها موضوعاً مستكشفاً بشكل كبير في صناعة السينما من خلال الوثائق واللقطات الأرشيفية والشهادات الشفاهية. وفي منطقة ذات حدود متغيرة وديناميكيات سياسية قابلة للتغيير، غالباً ما تكون الذاكرة متجذرة أكثر من الدول نفسها، حيث تسعى هذه الأفلام إلى تقديم الذكريات بوصفها روايات بديلة لتلك الموجودة في التواريخ السائدة.

أما الأفلام الثلاثة فهي: «بابا كركر» من إخراج جلال وحيد. وفيلم «فقط صوتي» من إخراج ميريام ري (المملكة المتحدة).

وفيلم «كسلسلة من الخرز» من إخراج إيناس حلبي (فلسطين).

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