«مكتبات الشارقة» تنمي مهارات الصغار في الزراعة

المصدر: (الشارقة - البيان)

في إطار رسالتها الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة في نفوس الأطفال وتوسيع معارفهم، استضافت مكتبات الشارقة العامة الإعلامية سالي موسى، مقدمة البرامج في إذاعة «بلس 95»، في أول جلسة رواية قصص افتراضية تنظمها المكتبة للأطفال.

وتهدف جلسات رواية القصص الافتراضية إلى تقديم نشاطات متنوعة للأطفال خلال فترة الحجر المنزلي بما يضمن لهم المتعة والفائدة، ويحفزهم إلى المطالعة وتنمية مهاراتهم الحياتية، حيث تجمع الأطفال واليافعين عبر حساب مكتبات الشارقة على إنستغرام @sharjahlibraries.

وقدمت الإعلامية موسى في هذه الجلسة قصة «مزرعة في المدينة» المتوافرة بنسختها الإلكترونية على صفحة «Highlights Library» على موقع المكتبة، وتدور أحداثها حول طفلين يعيشان في المدينة قاما بتحويل حديقة منزلهما إلى مزرعة، حيث يزرعان الجزر تحت الطاولة والأزهار عند حافة النوافذ والطماطم على سطح المنزل.

وبعد قراءة القصة، أخذت سالي موسى الأطفال الحاضرين في رحلة افتراضية إلى حديقة منزلها لتعرفهم إلى أنواع الخضراوات والأزهار التي زرعتها فيها، وقدمت لهم العديد من النصائح المفيدة وتقنيات البستنة البسيطة.

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