جلسة ثقافية تستعيد قصص الأوبئة التي عاصرها الأجداد

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، الجلسة النقاشية الافتراضية المفتوحة، تحت عنوان الأوبئة والآفات التي عاصرها الأجداد، إذ شارك في الجلسة كل من الدكتورة بدرية محمد الشامسي، أستاذ مساعد في قسم التاريخ بجامعة الشارقة، والباحث والمستشار نجيب عبد الله الشامسي، مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر برأس الخيمة، ومريم سعيد الواجف، رئيسة اللجنة النسائية في جمعية شمل للتراث والفنون والمسرح ، والنوخذه أحمد صالح حنبلوه، ومشاركة عدد من المهتمين والباحثين.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي، المدير العام للدائرة، أنه تم اختيار هذا الموضوع لتسليط الضوء على بعض المواقف والقصص التي سطرها الأجداد في تخطي الأوبئة واستطاعوا اجتيازها بكل ما أوتوا من صبر، بالرغم من قلة الإمكانيات، لنستخلص منها قصصاً ودروساً، وتساعدنا على اجتياز ما نمر به من هذه الجائحة.

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