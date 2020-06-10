مجموعة شعرية وكتابان عن العزلة لإبراهيم اليوسف

المصدر: (دبي - البيان)

صدرت للشاعر السوري إبراهيم اليوسف ثلاثة كتب جديدة: مجموعة شعرية جديدة وكتابان جديدان، وقد كتب هذه الأعمال المتنوعة تجنيساً والمتمحورة حول آفة كورونا خلال فترة العزلة التي عاشها ولا يزال يعيشها كغيره في هذا العالم، بالرغم من بعض مظاهر تخفيف الحجر لأسباب اقتصادية وسياسية في بعض البلدان الأكثر تأثراً، أو تحسباً من تداعيات الجائحة التي شهدها ولا يزال يشهدها على نحو كوني.

«أطلس العزلة: ديوان العائلة والبيت» المجموعة الشعرية العاشرة للشاعر اليوسف التي نُشرت ضمن إصداراته الجديدة عن شركة أمازون. وتبدو نصوص هذه المجموعة التي امتدت خلال 106 صفحات من القطع المتوسط قد انشغلت بمحيط الشاعر، أي بيته وأسرته ومقربيه، يخص كلاً منها بنص معنون باسمه.

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