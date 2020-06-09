ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، أن والدتها لا تزال في غرفة العناية المركزة حتى هذه اللحظة، وذلك جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ابنة الفنانة الكبير في تصريح لـ "بوابة الأهرام": إن والدتها لا تزال أيضًا على جهاز "السباب" الخاص بالتنفس، منوهة أنه ليس هناك تطور كبير في هذه المسألة حتى الآن.

وأعربت مختار عن تفاؤلها وأملها في أن تتجاوز والدتها الأزمة في القريب العاجل، متمنية من الجميع الاستمرار في الدعاء لها.

كانت الفنانة رجاء الجداوي دخلت مستشفى العزل بالإسماعلية صبيحة أول أيام عيد الفطر، لتدخل بذلك أسبوعها الثالث في رحلة علاجها من فيروس كورونا.

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