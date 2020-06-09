قارئ يعيد كتاباً إلى مكتبة بعد 40 عاماً من استعارته

المصدر: د ب ا

أعاد قارئ هولندي كتابا إلى مكتبة بعد مرور 39 عاما و13 أسبوعا و5 أيام على موعد إعادته، مرجعا السبب إلى استمتاعه الشديد بقراءة الكتاب.

وكتب أمين مكتبة طيب القلب في بلدة جروسبيك بجنوب هولندا على موقع تويتر اليوم الثلاثاء "لا بد أن القارئ واجه صعوبة في تركه".

وكان من المفترض أن تصل غرامة إعادة الكتاب متأخرا إلى 75ر1530 يورو (1738 دولارا)، وفقا لحسابات وكالة الأنباء الهولندية.

إلا أن القارئ سعيد الحظ اضطر فقط لدفع 5 يورو، وهي أكبر غرامة تفرضها المكتبة المحلية على تأخير الكتب.

وتتناول الرواية التي أعيدت مؤخرا للمكتبة، وتحمل عنوان "العودة إلى أوجستجيست" للمؤلف يان فولكرز، التنشئة الصارمة للمؤلف، وتم تحويلها إلى فيلم للمخرج ثيو فان جوخ في عام 1987.

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