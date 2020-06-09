حرس الحدود السعودي ينقذ صياداً مصرياً قذفته الأمواج العاتية

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت دوريات حرس الحدود السعودي صياداً مصرياً قذفته الأمواج العاتية إلى سواحل المملكة، ليتم تسليمه لبلاده، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية، وقد قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة إلى الساحل السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه.

وأكد أنه تم بعد التنسيق تم تسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح أمس الاثنين بعد استضافته من قبل حرس الحدود.

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