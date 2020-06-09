بالفيديو.. إزالة سمكة بلطي نافقة من بطن مريض!

المصدر: البيان الإلكتروني

أزال الثلاثاء الماضي أطباء بمستشفى تشاوتشينغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، سمكة من بطن رجل يبلغ من العمر 30 عامًا.

وقد قصد المريض المستشفى بعد أن أحس بألم شديد في البطن، جراء دخول سمكة كاملة من المستقيم إلى بطنه بعد أن جلس عليها عن طريق الصدفة.

وتظهر لقطات مروعة لفيديو العملية المسعفين يزيلون سمكة بلطي الأزرق النافقة من جسم المريض في المستشفى.

ولم تحدد التقارير الواردة من وسائل الإعلام الصينية حجم السمكة، ولكن أنواع سمك البلطي عادة ما يبلغ طولها 30-40 سم.

وقد اكتشف الأطباء هذا الواقعة الصادمة خلال فحص بالأشعة السينية، حيث ادعى المريض، الذي لم يذكر اسمه، أن السمكة انزلقت في المستقيم بعد أن جلس عليها عن طريق الخطأ، وفقا للديلي ميل.

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