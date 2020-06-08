مفاجأة بشأن إصابة الفنانة شيرين وزوجها بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

فجر مصدر مقرب من المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، مفاجأة متعلقة بالجدل المثار حاليا حول إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد المصدر أن شيرين وزوجها لم يجريا مسحات من الأساس للتأكد من الإصابة بالفيروس، بحسب موقع "في الفن" المصري.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد نفت الأخبار التي ترددت أمس الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أو ظهور أية أعراض عليها مؤكدة أنها مجرد شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة.

وكانت ترددت شائعات أمس، تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها.

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