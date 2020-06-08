فتى بريطانيا الضال.. اعتقل 191 مرة قبل أن يبلغ الـ 16 عاماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعرض فتى بريطاني للاعتقال 191 مرة قبل أن يبلغ عمر الـ 16 عاماً، فلُقب بـ "فتى بريطانيا الأكثر ضلالاً"، وكان فتى أخرق آخر مجهول الهوية في المقاطعة نفسها قد اعتقل 151 مرة، ولم يكن قد أنهى عامه الـ17 عاماً.

ووفقاً لـ صحيفة "ذا صن " البريطانية، شكل الثنائي إزعاجا كبيراً لشرطة مقاطعة نورثومبريا في شمال شرق إنجلترا، التي عمدت لاحتجاز اثنين من الشبان الصغار 85 و62 مرة أيضاً.

وكانت تلك التفاصيل بشأن إساءات الأطفال قد ظهرت للعلن بعد تحقيق خاص ب "حرية المعلومات"، حيث تبين وجود مشكلات مماثلة في مقاطعة كنت، حيث تم اعتقال أربعة شبان بجنح متكررة أكثر من 50 مرة، أحدهم تم اعتقاله وكان عمره 11 عاماً، وفي مقاطعة وست يوركشير حيث تم اعتقال شاب 63 مرة، بما في ذك 13 مرة بتهمة الاعتداء العنيف. كذلك في مقاطعة ساوث ويلز حيث تم اعتقال شاب 75 مرة.

وفي تعليق على تلك الأرقام، أفادت انستازيا دي وال، وهي مسؤولة في جمعية تُعنى بالأطفال، أن تلك الحالات تظهر "بأن الاعتقال لا ينفع كرادع".

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