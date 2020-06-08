عرض لسينما السيارات في دبي خالٍ من الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي - البيان

نظمت «فوكس سينما»، على سطح مول الإمارات، في دبي، أخيراً، أول عرض لسينما السيارات خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، و100 من عشاق السينما الذين حضروا العرض بسيارات تيسلا الخاصة بهم.

وقد أعلنت «ماجد الفطيم» الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أن جميع تجارب سينما السيارات ستكون بدءاً من اليوم خالية من الانبعاثات الكربونية، وتزامن هذا الإعلان مع إحياء فعاليات «اليوم العالمي للبيئة 2020»، والذي احتفت به الشركة بهذا الحدث.

وفي سياق متصل، أبرمت «ماجد الفطيم» الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، شراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون «كربون دبي» لضمان أن جميع تجارب سينما السيارات في «فوكس سينما» خالية من الانبعاثات الكربونية.

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