«كورونا فيروس» جديد محمد رمضان في عالم الكليبات

المصدر: القاهرة – البيان

يطرح الفنان محمد رمضان خلال أيام قليلة كليب أغنية «كورونا فيروس»، بعد أن انتهى من تصويرها بالتعاون مع المخرج محمد سامي، الذي قام بتصوير الكليب على مدار يومين، نظراً لتضمنه العديد من الرقصات الاستعراضية.

المخرج محمد سامي الذي قدم مع رمضان مسلسل «البرنس» الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، يشكل التعاون الثاني مع رمضان من خلال كليب «كورونا فيروس» بعدما قدما سوياً كليب «رايحين نسهر» الذي تم طرحه بداية هذا العام، وحقق نجاحاً كبيراً، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن.

وكان الفنان محمد رمضان قد استبق تصوير الكليب بنشر صورة دعائية جديدة لكليب الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستغرام»، يوعي فيها من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وطرق الوقاية التي تتركز في الأساس على ضرورة غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي.

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