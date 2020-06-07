«هاي الإمارات» يعود في موسم ثانٍ

المصدر: دبي - البيان

يشهد الموسم الثاني من سلسلة البرنامج التلفزيوني الوثائقي الواقعي «هاي الإمارات» Hi Emirates، الذي تم إنتاجه باللغتين الإنجليزية والإيطالية، إضافة إلى الترجمة العربية، انضمام الكونتيسة باتريسيا لانديني، إلى مؤلفة ومنتجة البرنامج الإيطالية، بينديتا بارافيا.

ويهدف البرنامج في هذا الموسم، إلى مشاركة القصص الملهمة للسيدات الإماراتيات مع الجمهور الإيطالي، حيث يروي كيف يضطلع المجتمع النسائي في دولة الإمارات، بدور أساسي في عملية التطور والازدهار الشاملة التي تشهدها البلاد، وذلك بفضل القيادة الرشيدة، وإنجازات الآباء المؤسسين للدولة، الذين أدّوا مهام عظيمة للمجتمع بأسره، وبذلوا تضحيات جساماً من أجل صالح الأمة.

كما يثني البرنامج في جزء منه على إنجازات سيدات الماضي العظيمات، بدءاً من أم الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مروراً بالنساء العديدات المؤثرات عبر التاريخ، من جميع الإمارات الـ 7، وعلى رأسهن، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتمت كتابة الموسم الثاني، ليس فقط باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية، وإنما أيضاً باللغة الإيطالية، لعرضه للجمهور الإيطالي.

تضم السلسلة شخصيات نسائية عصرية من السياسيات، والطبيبات، والمتخصصات في مجال البيئة، والرياضيات، ورائدات الأعمال، والمشاهير، وعارضات الأزياء، واللاتي يمتلكن جميعهن قصصاً ملهمة في تحقيق الذات، واللاتي وُلدن أو يعشن في الإمارات، الدولة الشرق أوسطية الأكثر حداثة، والتي ترسم خريطة الطريق لمجتمع عالمي أكثر اتصالاً وتناغماً.

ومن بين السيدات الـ 24 المشاركات، هناك الكثير من الإماراتيات، اللاتي من بينهن عضوات في البرلمان، من أمثال الدكتورة موزة بنت محمد الأميري، وصابرين اليماحي، وموظفات في القطاع الحكومي، مثل حصة الفلاسي وإيمان العمراني ومنى صقر المطروشي وخلود صالح المرزوقي وغادة الروسي، والرامية ياسمين تهلك، والعالمة البيئية أميرة محمد الهرنكي، وسيدة الأعمال الشيخة الدكتورة هند القاسمي، وثريا العوضي، والشيخة نورة بنت حميد النعيمي، والشيخة عائشة راشد المعلا، ومشاهير من أمثال سارة المدني، وميرا النقبي، وبطلة السعادة فاطمة الدوبي.

كما تشارك في السلسلة الجديدة، إيطاليتان، هما الفارسة الشابة كوستانزا لاليشيا، بطلة العالم لفروسية القدرة والتحمل، وسيلفيا فيانيلو، المؤثرة ورائدة الأعمال، وهي واحدة من أقوى 100 امرأة، وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس إيطاليا».

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