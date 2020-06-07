قصائد تتغنّى بحب الوطن وإنجازاته في أمسية بيت الشعر بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظَّم بيت الشعر في دبي، التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء يوم الخميس 4 يونيو الجاري، أمسية شعرية لشاعرات من الإمارات، عبر منصة «زووم» الافتراضية، شارك فيها كلٌّ من الشاعرة صوغة، والشاعرة سليمة المزروعي، والشاعرة حمدة المر المهيري، والشاعرة نايلة الأحبابي، والشاعرة هنادي المنصوري، والشاعرة حمدة العوضي، وأدارتها الإعلامية رشا رمضان. وتضمنت الأمسية قصائد متنوعة، تغنّت بحب الوطن وإنجازاته، وحاكت مشاعر وجدانية عدة، وتطرقت إلى قضايا كثيرة.

في مستهل الأمسية، رحَّب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالشاعرات الإماراتيات، ونقل لهنَّ تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس دبي للإعلام، وتمنيات سموه لهنَّ بأمسية شعرية طيبة.

وأضاف بن حويرب إنَّ الشعر يعكس جمال الروح، ويبيِّن عمق الوجدان الإنساني، ويعطي قيمة وطنية كبيرة، تكبُر من خلالها الأجيال على الموروث الاجتماعي الغني بقيم الخير والمحبة والعطاء، ودور الشعراء مهم في هذا الميدان، لتعميق تلك القيم وتأكيدها، بكلمات تنبع من القلب، وتستقر في أفئدة البشر، وتُحفظ في كتب التاريخ.

وأشار بن حويرب إلى أنَّ هذه الأمسيات لا تعوِّض الأمسيات الحية والتفاعل المباشر مع الجمهور، ولكنها (رغم افتراضيتها)، تظلُّ خيرَ استثمار للتقنية المعاصرة، في ظلِّ التباعد الاجتماعي.

قراءات

ووسط حضور نخبوي على منصة زووم الرقمية، انطلقت فعاليات الأمسية، حيث قرأت الشاعرة حمدة المر نماذج من قصائدها الوجدانية، التي استلهمت فيها الموروث العربي، وطوعته بلهجة عامية، ليصبح شعراً عميق الدلالة والمعنى. كما قرأت الشاعرة هنادي المنصوري، بعضاً من قصائدها الوطنية، وكانت أبرزها قصيدة حيّت فيها أمهات الشهداء، وأيضاً قدمت الشاعرة نائلة الأحبابي بعضاً من قصائدها ذات البعد الفكري، حيث طفحت الأبيات بالحكمة والأسئلة.ثمَّ قرأت الشاعرة صوغة قصائد تعكس عمق إحساسها الوطني. ومع الشاعرة سليمة المزروعي، توقَّف الجمهور عند وجدانيات عالية البوح. وعبر قصائد حمدة العوضي، انتقل الجمهور إلى حالات اجتماعية مألوفة، كانت أكثرها تميزاً، قصيدة وجدانية موجَّهة إلى الجدّة، التي تحبُّ الشعر وتنظمه.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز