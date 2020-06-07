عدد جديد من مجلة «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - وام

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مطلع الشهر الحالي، العدد 161 من مجلة شاعر المليون، الذي يسلط الضوء على العديد من قضايا الوقت الراهن، أبرزها ما نعايشه في واقعنا الثقافي بظل أزمة «كورونا»، ودور الحركة الثقافية في تجاوزها.

افتتاحية العدد، تحدثت عن جهود الإمارات في هذا الخصوص، وأشارت إلى أن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أعلنت منذ الأيام الأولى لتفشي فيروس «كورونا»، عن برامج ثقافية عديدة، عبر سعيها لإثراء قائمة مبادراتها الرقمية التي تتفاعل مع المحيط من حولها، وتجعل الناس أقرب إلى الثقافة والمعرفة.

واشتمل العدد في أبوابه الثابتة، على أخبار متنوعة لأنشطة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تغطي عدداً من المبادرات والورش والنقاشات التي بحثت في واقع المشهد الثقافي في الإمارات والعالم. إلى جانب عدد من الأخبار عن إصدارات أكاديمية الشعر.

وضم العدد مقالات ثرية، وموضوعات شعرية، قدمت للقارئ ملمحاً عن الساحة الشعرية المحلية والعربية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز