مصر تعتمد دواء يعالج كورونا قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

تسعى معظم دول العالم لانتاج دواء يعالج فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" وتبذل قصارى جهدها من أجل إنتاج لقاح يحمي البشرية من هذا الوباء .

فقد أعلن الدكتور حسام فهمي، مقرر لجنة البحث العلمي بالمركز القومي للبحوث بمصر، أن اللجنة حاليا في المرحلة قبل الأخيرة في اعتماد دواء لمعالجة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن العمل على قدم وساق للخروج بلقاح لفيروس كورونا، ومؤشرات للكشف عن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا قد يتم الإعلان عنه خلال أشهر قليلة.

وأضاف «فهمي»، في مداخلة ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «إحنا شغالين وبنعمل دلوقتي، وفي دواء جاي من اليابان والإحصائيات قد تكون مبشرة، في عملية التحليل الإحصائي للأدوية المستخدمة حاليا اللي مقدرش أقول حاليا إيه أحسن من إيه، ولو التحليل بيتعمل على دراسة فيها عدد معين من الناس لو في ناس أكتر يبقى أسرع، لكن خلال شهرين تلاتة هيكون في نتائج إن شاء الله نأمل تكون جيدة» بحسب صحيفة الشروق.

وأشار إلى أن تلقي اللجنة العلمية في المركز القومي للبحوث نحو 40 بحثا نصفهم بها الكثير من الكفاءة العلمية، ونصفها الآخر «ما أنزل الله بها من سلطان»، للدلالة على عدم كفاءتها.

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