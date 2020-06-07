قناة مصرية تلغي البرامج المباشرة احتجاجاً على وقف 5 مذيعات

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت شبكة قنوات النهار المصرية البث الحي كما ألغت البرامج المباشرة اعتراضاً على وقف 5 مذيعات من القناة وإحالتهن للتحقيق.

وقالت الشبكة في بيان إنها ستكتفي بإعادة بث بعض البرامج والمسلسلات حتى إشعار آخر، ولحين حل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا منع بموجبه الإعلاميات الخمس من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهن على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية بحسب قناة الحرة.

وقرر المجلس منع ظهورهن المذيعات على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

وقال المجلس إن القرار يتماشى مع "لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة".

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