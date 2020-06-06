مصر.. نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بكورونا بمستشفى عزل صحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مستشفى العجوزة للعزل الصحي بمصر عن نجاح سابع عملية ولادة قيصرية لمريضه مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد19".

وقال الدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة بحسب صحيفة اليوم السابع، إن السيدة الحامل تعرضت لآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفى وقت قياسى تجمع فريق العمل من استشارى التخدير واستشاري النسا والتوليد وأخصائي الحضانات وإشراف تمريض العمليات .



وأكد مدير مستشفي العجوزة انه تمت ولاده طفل كامل النمو فى حاله مستقرة والأم فى حاله مستقرة مضيفا: بدأت القصة بآلام حادة طارئة لولادة عاجلة وفي وقت قياسي تجمع أبطال العمل استشاري التخدير واستشاري النسا والتوليد وأخصائي الحضانات وإشراف تمريض العمليات وبدأت الملحمة المعتادة لإنقاذ الحياة، وبفضل الله تم ولادة طفل كامل النمو في حالة مستقرة و الأم في حالة مستقرة.



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