شاب مصري يدفع حياته ثمناً لطائرة من الورق

في حادثة غريبة دفع شاب مصري من محافظة الشرقية حياته بسبب تعرضه لصعق كهربي من عمود إنارة بعدما علقت طيارة مصنوعة من الورق به حاول أن يخلصها منه فصعقته وأردته صريعاً.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، اخطارا من مستشفى ههيا المركزي بوصول شاب 25 عاما جثة هامدة إثر إصابته بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية مع وجود أثار لصعق كهربائي بحسب صحيفة أخبار اليوم.

وتوصلت التحريات، التي أشرف عليها العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المجني عليه من قرية العواسجة وحاصل على ليسانس شريعة وقانون، وأنه في يوم الحادث استغاث به أحد اطفال القرية لإعادة طيارته الورق التي تعلقت بأحد أعمدة الإنارة فلم يتردد لحظة وأثناء محاولته جذبها من العمود صعقه التيار الكهربائي الذي أودى بحياته و لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتولت النيابة التحقيق وتم التصريح بدفن الجثة.

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