مذيعة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت المذيعة دينا زهرة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"،عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلة : "أظهرت المسحة إصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله الأمور بخير حتى الآن، على أمل أن نلتقى قريباً بإذن الله" بحسب صحيفة اليوم السابع.

وأعلن عدد من الإعلاميين مؤخرا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كان آخرهم المذيعة دينا حويدق، المشاركة فى تقديم برنامج its show time المذاع على قناة cbc التى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا واكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتوا معى خلال الأسبوع الماضى".



وكان الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة "أون تايم سبورت"، أعلن أيضا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب ذلك خلال منشور على حسابه الشخصى بموقع "فيسبوك": "كورونا إيجابى.. الحمد لله، دعواتكم".

وأصيب عدد من المذيعين والمذيعات بفيروس كورونا، كانت أبرزهم الإعلامية ريهام السهلى، والإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، التي أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آية عبر حسابها على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز