طبيب معالج لرجاء الجداوي: تحسن صحة الفنانة بيد الله

المصدر: البيان الإلكتروني

تكثر الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي ويتواصل سيل الشائعات عن وضعها الصحي.

فقد أكد الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى مستقرة، موضحا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.

وأضاف "رضا"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية بحسب صحيفة اليوم السابع، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تدخل فى غيبوبة، مثلما شاع على مواقع التواصل الاجتماعى، منوها أنها تدرك الناس حولها بشكل جيد، ولم تتعرض لأي انتكاسة خلال اليومين الماضيين.

وواصل الدكتور محمد رضا، قائلا إن الأطباء فى مستشفى أبو خليفة ينتظرون تحسن فى حالة الفنانة رجاء الجداوى، مشددا على أن الأطباء المتابعين لحالتها مستائين من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية، مؤكدا أنه حتى الآن الوضع مستقر، وأن تحسن حالتها الصحية بيد الله وحده.

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