طبيب مصري يعالج مرضى كورونا بالمجان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن طبيب الفقراء الدكتور مجدي شهدي، المدرس المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر بمصر، عن معالجة مرضى كورونا والمخالطين لهم، في المنازل عن طريق الواتسآب الخاص به أو التواصل معه على صفحته على فيسبوك.

وأوضح بحسب صحيفة أخبار اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن طريقة التواصل معه تكون عبر رسائل على الماسنجر، أو عبر الواتساب، أو عن طريق متابعة الحالات إذا لزم الأمر في المنازل، أو من خلال إرسال أحد أفراد عائلة المصاب إلى عيادته الخاصة بمدينة نجع حمادي، لعرض المشكلات التي تواجه الحالة، والعمل على متابعتها من خلال إجراء الاشعة والتحاليل اللازمة، وشرح طرق الوقاية للمخالطين والعلاج للمصابين.

وتابع: "بالنسبة لمتابعة حالات كورونا فقد تطوع لمتابعة حالات كورونا عن طريق المسانجر أو الواتسآب على رقم 00201003706480".

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