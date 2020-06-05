مصرية مصابة بكورونا تضع مولودها بعد عقم 14 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت سيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا مولودها في مستشفى فاقوس العام بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة بعد 14 سنة عقم .

وقال الدكتور علاء الشحات، أخصائي نساء وتوليد بالمستشفي إن الطاقم الطبي أجرى ولادة قيصرية للسيدة استغرقت 3 ساعات، حرصا على صحة الأم، التي كانت تعاني من العقم منذ 14 سنة.



وأضاف أنه في البداية كان الأمر مقلقا خوفا على حياتها وخاصة لصعوبة التنفس لديها، فكانت تتنفس بصعوبة، لكن بفضل الله وجهود وإخلاص الطاقم الطبي كتب الله النجاة لها ولطفلها.

وكانت السيدة وفقا لوسائل إعلام مصرية دخلت مستشفي العزل بفاقوس، مصابة بفيروس كورونا، وكانت في منتصف الشهر التاسع من الحمل وحالتها النفسية سيئة لعدم إنجابها منذ 14 سنة، حيث كانت تعاني من العقم، وبعد 10 أيام من تلقي الرعاية داخل المستشفي، أجريت لها ولادة قيصرية، وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، وبعد إنجاب الطفل، تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلي سلبية، في سعادة غامرة ملأت جنبات مستشفى فاقوس.

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