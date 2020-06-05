اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش قبل 90 مليون سنة

المصدر: ا ف ب

أعلن علماء أحافير،أمس، عن اكتشاف بقايا متحجرة لنوع جديد من الديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا بالأرجنتين.

ويملك هذا الديناصور المجنح قوائم شبيهة لقوائم فيلوسيرابتور، ويعتقد الخبراء أنه قد يساهم في كشف معلومات حول تطور الطيور.

واكتشفت تلك المتحجرات التي يبلغ طولها أقل من متر ونصف المتر في مقاطعة ريو نيغرو في باتاغونيا على مسافة نحو 1100 كيلومتر من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأوضح ماتياس موتا الباحث في متحف العلوم الطبيعية في الأرجنتين أن الأحافير تعود إلى نوع جديد من ديناصورات بارافيس الآكلة للّحوم، وأطلق عليه «أوفيرورابتور تشيمنتوي»، وهو مرتبط بسلالة أخرى وجدت على مسافة أكثر من 10 آلاف كيلومتر في مدغشقر.

وتم اكتشاف أجزاء من المتحجرات للمرة الأولى في العام 2013 وعثر على المزيد منها خلال عمليات حفر في العام 2018.

وأوضح موتا المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في «ذي ساسنس أوف نايتشر»، «كان لهذا الحيوان مخلب حاد للغاية في إصبع السبابة كان يستخدمه بالتأكيد لمهاجمة الفريسة، وكانت ساقاه طويلتين ما يشير إلى أنه كان يعدو كثيرا. لقد كان بالتأكيد سريعا ورشيقا ومثل كل أقاربه، كان آكل لحوم».

وفوجئ الباحثون عندما وجدوا أن ساقيه تشبهان سيقان سلسلة ديناصورات «رابتور» لكن أطرافه العلوية كانت طويلة جدا وصلبة على غرار الطيور الحديثة.

ومن خلال عمليات الحفر الثانية، اكتشف العديد من العظام، بما فيها قدم كاملة تقريبا وفقرات الذيل وأجزاء من الجناح وفق ما قال عالم الأحافير فيديريكو بريسن إيغلي.

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