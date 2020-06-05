رسالة الفنانة رجاء الجداوي لمحبيها من العناية المركّزة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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طمأنت الفنانة رجاء الجداوي محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وغردت قائلة: "الحمد لله حالتي بقت أحسن ربنا كريم".

وترقد الفنانة المحبوبة في قسم العناية المركزة بمشفى في الإسماعيلية على الرغم من تحسن الضغط وانتظام النبض وانخفاض درجة الحرارة.

وذكر مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، أن الفنانة الكبيرة تتحسن كثيرا وخصوصًا بعدما ارتفعت نسبة الأكسجين بالدم، والتي كانت قد قلت لما دون 85% بحسب مصادر طبية يوم الاثنين الماضي وما تبعها من  شائعة وفاتها التي تناولتها بعض المواقع قبل يومين.

وأضاف، حتى الآن مازالت الجداوي على جهاز التنفس الصناعي، وإن استمر التحسن الحالي لحالتها سيتم نقلها لغرفة عادية، بحسب "روسيا اليوم".

كلمات دالة:
  • رجاء الجداوي،
  • تويتر،
  • العناية المركزة
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