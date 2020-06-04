كويكب بحجم أعلى ناطحة سحاب في نيويورك يقترب من الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن كويكبا ضخما يبدو مخيفا، يتجاوز حجمه مبنى "إمباير ستيت"، أعلى ناطحة سحاب في نيويورك، من المتوقع أن يمر قرب كوكب الأرض يوم السبت المقبل.

ويقدر قطر الكويكب الذي أطلق عليه اسم "NN4 2002" بنحو 250 إلى 570 مترا، وفقا لمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا.

وقال متحدث باسم المختبر لمحطة "سي بي إس" الأمريكية إن "الكويكب قد يبدو مخيفا، ولكنه سيمر من الأرض بمسافة آمنة" بحسب قناة الحرة.

ووفقا للوكالة من المتوقع أن تطير العديد من الأجسام الأخرى عبر الفضاء بالقرب من الأرض هذا الأسبوع.

ومن غير المحتمل أن يصطدم أي كويكب بالأرض خلال السنوات المقبلة، لكن العلماء مع ذلك ناقشوا في اجتماع العام الماضي ردة الفعل اللازمة في حال اصطدم كويكب كبير بما يكفي لتدمير مدينة كبرى.

وفي هذا الإطار تقول مديرة علوم الكواكب في وكالة ناسا لوري غليز إن "كل ما علينا فعله هو تغيير حركة الكويكب، إما بشكل أسرع أو أبطأ قليلا، بحيث أنه عندما يعبر مدار الأرض، فإنه يمر من أمامنا أو من خلفنا".

وهناك نحو 20 ألف كويكب قريب من الأرض، بعضها يظهر أحيانا. وفي عام 2013، ضرب أحدها روسيا، مما أدى إلى إصابة 1600 شخص.

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