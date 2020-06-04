محكمة مصرية تصدر حكماً جديداً ضد حنين حسام فتاة التيك توك

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر قاضي المعارضات في مصر، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمة حنين حسام 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفقا لصحيفة الأهرام.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

واتهمتها أيضا، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز