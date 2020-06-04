حاول تفجير صراف آلي .. فقتل نفسه

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شاب مصرعه خلال قيامه بمحاولة خرقاء لسرقة صراف آلي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك إثر انفجار تعتقد الشرطة بأنه جزء من جهد "منسق" يهدف لسرقة 30 جهاز صرافة في المدينة خلال سلسلة عمليات على مدى ليلتين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ووفقا لقناة الحرة، قالت الشرطة إن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما فارق الحياة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عقب ساعات من محاولته اختراق جهاز صراف آلي باستخدام المتفجرات في شمالي المدينة.

وحاول الرجل استخدام جهاز تفجير لإتمام فعلته، إلا أن الانفجار أطاح به أرضا ملحقا إصابات بالجزء العلوي من جسده، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي لاحقا، وفق ما نقل موقع قناة "سي بي إس 3" الأمريكية.

وبحسب الشرطة، فقد تم العثور على متفجرات لا تزال فعالة في موقع العملية.

ولم تتمكن المتفجرات من اختراق آلة الصرافة. كما لم تكشف الشرطة عن اسم الشخص.

وشهدت ليلة الاثنين محاولات للتخريب طالت ما لا يقل عن 10 صرافات آلية، خصوصا في المتاجر الصغيرة ومحطات الوقود، بحسب الشرطة.

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