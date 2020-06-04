المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية،في مصر عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وأكد أن الحالة الصحية للفنانة ، تحسنت في الساعات الأخيرة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، واصبحت طبيعية للغاية، كما تحسن الضغط والنبض لديها.

وأضاف المصدر الطبي وفقا لصحيفة "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، رغم تحسن حالتها ما زالت على "جهاز CPAP"، وفى حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة.

وتتواجد الفنانة القديرة رجاء الجداوى فى العزل الصحى لليوم الحادى العشر، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

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