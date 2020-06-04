رسالة قوية من سعودية فقدت جدها وخالتها بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في كل يوم يفقد الآلاف من البشر الكثير من الأحبة بسبب فيروس كورونا المستجد ويتفق كل من ألمت به مصائب هذا الوباء أنه مرض لعين يجب أن لا يستهان به.

فقد وجهت المواطنة السعودية ريم عبدالله، رسالة مؤثرة عبر "تويتر"، تتعلق بفيروس كورونا، تحض فيها الجميع على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يفقدوا أشخاصاً عزيزين على قلوبهم ويكون الخطب جلل.

وقالت ريم : جدي توفى اليوم بإصابته بفيروس كورونا وقبله خالتي، وفي ناس للحين مو مستوعبة كمية الخطر اللي قاعدة تنشرها، وهي تطلع وتتمشى بدون ما تلتزم وتنهي حياة ناس كثير، كورونا للحين ما انتهى بشكل كلّي! قاعدين تنتظرون وفاة شخص قريب منكم عشان تصدقوا أن الوضع خطير وجدّي بصراحة الفقد شىء مُوجع وجربته مرتين.

‏وأضافت: بنفس الفترة وكلّه بسبب هالفيروس، والسبب الرئيسي طبعاً هو الهمج وقلة الوعي عند أغلب الناس! اتقوا الله بأحبابنا وأحبابكم والتزموا ولا تطلعون إلا للضرورة، دعواتكم لهم بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه لراجعون.

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