المنطقة العربية تشهد خسوف شبه ظل للقمر مساء الجمعة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد العالم مساء الجمعة الموافق 05 يونيو الجاري خسوف شبه ظل جزئي للقمر، وسيكون الخسوف مشاهدا من معظم دول العالم ما عدا الأمريكيتين، ولكنه لن يكون ملاحظا بالعين المجردة، وبشكل عام لن يشعر الناس بحدوث الخسوف لأنه خسوف شبه ظل جزئي وليس خسوف ظل.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي أن الخسوف سيبدأ عند الساعة 09:46 مساء بتوقيت الإمارات، وسيصل الذروة في الساعة 11:25 مساء وسينتهي عند الساعة الواحدة و4 دقائق وسيخسف من القمر ما نسبته 57% من قطر قرص القمر حيث يمكن ملاحظة اختلاف بسيط على إضاءة القمر قرب وقت الذروة.

وأشار إلى أن خسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف، فعند خسوف شبه الظل، لا يدخل القمر في ظل الأرض الكامل، بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل، وفي هذه المنطقة فإن جزءا من أشعة الشمس يبقى واصلا إلى القمر، وبالتالي فإن القمر لا يختفي تماما وقت الخسوف، بل تقل إضاءته فقط، وحيث إن 57% من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف، فإن بعض أجزاء القمر ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض، وهذا الجزء من قرص القمر سيكون أعتم من غيره، وبالتالي فإن القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف في حين أن قسما آخر سيكون أعتم بشكل قد تصعب ملاحظته بالعين المجردة.

ويحدث الخسوف عندما تقع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، وتكون الأرض في المنتصف، فتحجب أشعة الشمس عن القمر، ولذلك يختفي القمر حينها، ولا يحدث الخسوف إلا عندما يكون القمر في طور البدر. ويكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة عندما يدخل القمر في منطقة ظل الأرض سواء بشكل كلي أو جزئي. أما في حالة دخول القمر في منقطة شبه الظل فعادة لا يكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة إلا إن دخل جزء كبير من قرص القمر في منطقة شبه الظل.

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