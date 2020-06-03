«الجزء الثاني» شعار دراما رمضان 2021

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكد الموسم الرمضاني لهذا العام يقفل أبوابه، حتى بدأت شركات الإنتاج «بشحذ همتها»، استعداداً لرمضان 2021، حيث سيكون الجمهور فيه على موعد مع أجزاء ثانية، تستكمل أحداثاً بدأت خلال رمضان الماضي، ليبدو ذلك استثماراً لما حققته من نجاح، بعد أن صفق الجمهور لها كثيراً، وقدم إشادته فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستعداد للموسم المقبل، بدأ مبكراً، وذلك قد يكون بمثابة خطوة ذكية تجنب الشركات الوقوع في فخ التأخير والاصطدام بمطبات الإنتاج التي قد تعترض طريقها. «البيان» رصدت أبرز الأعمال التي ستمضي نحو جزء ثان، وعلى رأسها حل «أم هارون»، و«بميت وش» و«سوق الحرير» وأعمال أخرى.

خليجياً، كانت شركتا جرناس للإنتاج الفني والفهد للإنتاج الفني، من أوائل الشركات التي أعلنت عن نيتها استثمار نجاح مسلسل «أم هارون» الذي لعبت بطولته الفنانة حياة الفهد والفنان أحمد الجسمي، عبر المضي فيه نحو جزء ثان، رغم حالة الجدل التي خلقها العمل أثناء عرضه في رمضان الماضي.

عربياً، بدت قائمة الأعمال الماضية نحو جزء ثان طويلة، وعلى رأسها جاء مسلسل «بميت وش» من بطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، حيث جاء القرار إثر ما حققه العمل من نجاح، وهو ما أكده منتج العمل جمال العدل في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى أن الجزء الثاني سيعود بنفس «فرقته» وربما يتم إضافة ممثلين جدد عليها.

وعلى ذات الدرب، سار صناع مسلسل «الاختيار»، المستلهم من تفاصيل حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة. صناع هذا العمل، الذي لعب بطولته أمير كرارة، أكدوا عبر تصريحات مختلفة، أن الجزء الثاني، سيشهد تفاصيل جديدة، تتناول بطولات الجيش المصري في منطقة سيناء وتصديه للعديد من العمليات الإرهابية فيها.

استكمال التصوير

من صفقوا لمسلسل «النهاية» الذي لعب بطولته يوسف الشريف، وصنف ضمن «الخيال العلمي»، سيكونون في رمضان المقبل، على موعد مع جزء ثان من العمل الذي «أثار غضب إسرائيل». التقارير أشارت إلى أن أحداث العمل المقبل ستدور في مدينة القدس بعد تحريرها في 2121، ومحاولة المهندس زين التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن كل شيء يتغير، عندما يقابل «روبوت» مستنسخاً منه.

في نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل «سوق الحرير» الذي حط في حقبة الخمسينيات، فاجأ الأخوان بسام ومؤمن الملا، متابعي العمل بجملة «نلتقي معكم في الجزء الثاني».

ورغم أن «المضي نحو أجزاء ثانية» بدا الشعار الأبرز في دراما رمضان المقبل، إلا أن شركات إنتاج أخرى، آثرت استكمال أعمال تصوير بعض الأعمال التي لم يكتب لها «نصيب اللحاق بالموسم الماضي»، ومن بينها، مسلسل «القاهرة كابول» و«تقاطع طرق» للفنانة منى زكي، والأمر ذاته انسحب أيضاً على مسلسل «هجمة مرتدة» من بطولة هند صبري وأحمد عز.

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