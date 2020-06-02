مسلسل «فريج» يعود من جديد عبر تطبيق «بستان»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة مينا موبايل النسخة الجديدة من تطبيق بستان بمناسبة يوم الطفل، الذي تحتفل به عدة بلدان في العالم. وحرصت الشركة على توفير محتوى يليق بالجيل العربي الجديد من الأطفال، يسهم في تطوير قدراتهم المعرفية ويقدم مادة ترفيهية هادفة.

وتضم النسخة الحديثة من «بستان» المسلسل الكرتوني الشهير «فريج» وهو أول مسلسل كارتوني إماراتي ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط. قام بتأليفه وإخراجه الفنان محمد سعيد حارب وتدور أحداثه حول أربع سيدات من مجتمع دبي القديمة. كما تمكنت «مينا موبايل» من ضم السلسلة البريطانية «تيليتابيز» إلى قائمة محتويات تطبيق بستان.

ويعد تيليتابيز من أشهر برامج الأطفال التي قدمتها بريطانيا. وهو من إنتاج قناة بي بي سي واستمر عرضه من 1997 إلى 2015. وقد فاز المسلسل المخصص للأطفال بجائزة بافتا ويدور حول مغامرات أربع شخصيات في عالم تيليتابيز المبهج والمرح.

بستان الأطفال

بستان الأطفال هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مصمم للأطفال من سن 3 إلى 15 عاماً، ومتوافر للهواتف الذكية مجاناً في كل من متاجر غوغل بلاي وأبل ستور. وهو عبارة عن منصة إلكترونية شاسعة تمكن شركات الإنتاج من نشر منتوجاتها الكرتونية وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ويساعد التطبيق الجديد من مينا موبايل الأولياء في توفير محتوى ملائم لسن أطفالهم ولثقافتهم خاصة مع ندرة المحتوى العربي المخصص لهم على الإنترنت وزيادة استعمالهم للأجهزة الذكية خلال الحجر الصحي.

وسيجمع بستان الأطفال محتوى عالي الجودة من مختلف أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية مفهرساً ومنظماً يضم مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام والرسوم المتحركة والأغاني والقصص ومقاطع فيديو تعليمية وعروض تلفزيونية، ما يضمن للأطفال الاستمتاع والترفيه من ناحية وتنمية ذكائهم وقدراتهم المعرفية والذهنية من ناحية أخرى. ويحتوي التطبيق على برامج مختلفة مصنفة حسب الفئة، ما يوفر نوعاً من المرونة، ويسمح للأطفال بتحديد ما يريدون مشاهدته بسهولة من قائمة مكونة من 8 فئات:

رسوم متحركة، تعليم عربي، برامج الأطفال، تعليم إنجليزي، قصص، أفلام عربي، أغاني وأفلام إنجليزي. وتتوافر كل الفيديوهات بدقة عالية وهي مرخصة ومنها التي لا تستطيع مشاهدتها إلا على تطبيق بستان، إضافة إلى تلك التي تعرض على MBC3 والعديد من القنوات التلفزيونية الشهيرة.

وقال السيد أبوبكر المؤسس والرئيس التنفيذي لمينا موبايل: «تحرص شركة مينا موبايل على أن يكون المحتوى الذي تقدمه هادفاً ويلائم البيئة العربية. كما أننا نتطلع لدعم كافة شركات الإنتاج بعرض المحتوى ومشاركتهم دراساتنا البحثية في السوق لضمان كتابة وإنتاج محتوى يليق بالجيل العربي الجديد».

وأضاف: «إن خبرتنا الطويلة في الشرق الأوسط ساعدتنا على أن تكون «مينا موبايل» من أهم الشركات التي تربط الصين بالمنطقة العربية وقد استفادت أكثر من 300 شركة من خدماتنا في مجال تطوير وتوزيع ألعاب الموبايل وأيضاً تصميم الشخصيات الكرتونية».

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