العثور على زجاجات سم مميت في متاجر ألمانية

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء بدء تحقيقات عقب العثور على زجاجات مشروبات تحتوي على سم مميت في اثنين من المتاجر الكبيرة في مدينة ميونخ.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على السم في الموقعين في أربع وقائع منفصلة، وفي ثلاث من الأربع وقائع استهلك العملاء كميات صغيرة من السائل السام.

واضطرت امرأتان /34 و 42 عاما/ للحصول على رعاية طبية فورية بعد تناول المشروبات. وتعاني ثالثة / 48 سنة/ من أعراض تشمل الدوار والغثيان، لكنها لم تتطلب عناية طبية.

وذكرت الشرطة أن الزجاجة الرابعة التي تبين أنها تحتوي على سم لم يتم بيعها بعد.

ولم تحدد الشرطة الدافع وراء هذه الجرائم حتى الآن. وقال متحدث باسم الشرطة إن الابتزاز غير محتمل لأن المتاجر لم تتلق "مطالب" حتى هذه اللحظة.

وأوصت الشرطة المواطنين بالانتباه لأي روائح غير عادية منبعثة من المشروبات، وإبلاغها على الفور إذا كان المشروب مشبوها بأي شكل من الأشكال.

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