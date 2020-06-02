شاهد.. انتشال رضيع موؤود من تحت الأرض

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

في لحظة دراماتيكية، تصنف ضمن المعجزات، أنقذ قرويون في الهند مولودا جديدا بعد العثور عليه مدفونًا في التربة، وهو على قيد الحياة، وذلك بعد أن بصروا قدمه مدسوسة في الأرض.

وفي التفاصيل، بحسب (ديلي ميل)، سمع منقذو الرضيع صرخات مكتومة تنبعث من الأرض عندما بدأوا في الحفر لبناء منزل في قرية سانورة بسيدهارثناغار بولاية أوتار براديش شمالي الهند، فاندفعوا إلى مصدر الآهات، ليلاحظوا وجود ساق متربة واحدة فوق الأرض.

وفي سباق محموم مع الزمن تمكنوا من إخراج الرضيع حياً من الأرض التي كان مدفونا فيها.

لقطات الفيديو تظهر قرويًا يحاول ببأس شديد تحديد ذراعي الطفل، قبل أن يسحبه إلى الأعلى وإخراجه من الأرض، والغبار يغطى جسمه الصغير.

يتسمر الطفل على الأرض من دون حراك لبعض اللحظات بينما يتحقق أحد رجال الإنقاذ مما إذا كان الصبي يتنفس.

عند هذه اللحظة يبدأ الطفل بأعجوبة بهزه ذراعيه وساقيه، معلناً العودة إلى الحياة.

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