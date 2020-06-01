«كورونا» يضرب الوسط الإعلامي المصري

المصدر: القاهرة- مها سمير

داهم فيروس «كورونا» المستجد الوسط الإعلامي المصري، الذي شهد ظهور أكثر من حالة خلال اليومين الماضيين، نقل بعضها إلى مستشفيات العزل، بينما لجأ البعض الآخر للعزل المنزلي.

وتعتبر الإعلامية آية عبدالرحمن واحدة من أحدث الإعلاميات التي أعلنت عن إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، إذ كتبت آية على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا»، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

وسبق آية في الإعلان عن الإصابة بالفيروس الإعلامية ريهام السهلي التي أعلن عدد من الإعلاميين عن إصابتها بالمرض متمنين لها الشفاء.

وتنضم للقائمة مذيعة التلفزيون المصري الإعلامية إلهام نمر التي أكدت في تصريحات سابقة، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزلها بالمنزل وتلقيها العلاج.

وقع في قبضة مرض فيروس «كورونا» المستجد عدد آخر من الإعلاميين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، من بينهم المذيع الإذاعي عمرو صلاح والإعلامية داليا أبو عمر، وهي إعلامية ومذيعة مصرية عملت في العديد من القنوات المصرية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز