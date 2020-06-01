«أظفار الكباب» آخر صيحات التزيين الروسية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أظفار الكباب أحدث صيحات صالون تزيين نسائي روسي وبمجرد نشر المقطع على حسابه في «انستغرام» حصد الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة.

انقسم متابعو صالون «نايل صاني» المليونان عقب نشر مقطع يظهر كيفية إبداع سيخ كباب متقن التفاصيل على أظفار تلتهب فوق منقل متكامل مع نيران حقيقية إلى قسمين فامتدح البعض نجاحه في إبهارهم مجدداً بتصميم جريء، ولا سيما أن الصالون معروف بتصاميمه الغريبة التي تضمنت غليون تدخين وهيئة كيم كارداشيان.

وانحاز البعض الآخر بالمقابل إلى الإعراب عن نفورهم من نوع فن الأظفار غير المألوف الذي بنى عليه صالون التزيين شهرته. ويذكر أن الشقيقتين المؤسستين إليونورا وأرينا موفسيسيان تعتزمان افتتاح فرع آخر في مدينة لوس أنجليس الأميركية التي كانت مصدر وحيهما الأساسي كما تقولان.

وجاءت ردود المعلقين متفاوتة بين بعض من كتب: «لقد كنت بانتظار هذا النوع من المحتوى الذي افتقدته». وآخر: «أنا أمقت هذا النوع من فن الأظفار كثيراً»، فيما اكتفت فئة ثالثة بإيموجي ووسم الأصدقاء ليشاهدوا الفيديو.

ويظهر المقطع المنشور على انستغرام طريقة عمل منقل فحم مصغّر وأسياخاً من قطع ألمنيوم مقصوصة من علب مشروبات فارغة، إضافة لمادة شبه شمعية لصنع قطع اللحم المفترضة والخضار المشوية المصبوغة بألوان طلاء أظفار مناسبة. وفيما تستقر الأشياء كلها فوق الأصابع الثلاث الوسطى، يظهر فوق إصبع البنصر الصغير وعاء سلطة مفترض أيضاً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز