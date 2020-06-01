حفل زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة

المصدر: متابعة البيان

كشفت مصادر أمنية في مصر، أن رجال الأمن ألقوا القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد ساعات من إقامته حفل زفافه داخل فيلا بطريق مصر الإسكندرية، وفي مخالفة لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وإلغاء التجمعات.

وقالت المصادر، إن المتهم أقام حفل زفافه داخل فيلا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وتبين أنه حسام حامد، زوج إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد انتشار صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة لقرارات الحكومة.

واحتفل الفنان محمد رمضان بحفل زفاف شقيقته إيمان رمضان، في جو أسري بفيلا بالطريق الصحراوي، بعيدا عن حضور نجوم الوسط الفني، ولم يرتد رمضان الكمامات أو مراعاة المسافة بين الأشخاص داخل حفل الزفاف، واحتوى الحفل على عدد كبير من أهل العروسين.

وقالت المصادر، إن الموضوع بدأ برصد صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح إقامة حفل زفاف بالمخالفة لقرار منع التجمعات، كما تبين أن من بداخل الفرح لا يتخذون الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المتسجد، وأن المعازيم لم يرتدوا الكمامة الوقاية، أو تركوا مسافات بينهم تطبيقاً لقرار التباعد الاجتماعي.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قسم الشرطة، إلى مكان إقامة الحفل، وطلبت اصطحاب الزوج ومنظم الحفل، وبادروا بالسؤال على الفنان محمد رمضان، والذي تبين أنه غادر حفل الزفاف قبل وصولهم بوقت قصير، بعد أن شاهد حالة الاستياء والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصادرت القوة الأمنية عدد من سماعات الـ”دي جي”، كما اصطحبت منظم الحفل، وزوج شقيقة الفنان “العريس”، إلى قسم الشرطة لسؤاله حول الواقعة، وسبب عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء.

ومن جانبه قال محمود رمضان، مدير أعمال الفنان محمد رمضان، إن السبب في هذه الأزمة أحد مصوري الأفراح، وصحفي والذي تم دعوتهما بشكل شخصي لحضور الحفل إلى أنه فوجئ ببث مباشر عبر صفحاتهما.

وأضاف رمضان، أن الاستجواب لزوج شقيقته تم في وقت قصير وتعامل مع رجال الأمن بشكل قانوني، حيث أثبت العريس بأن حفل الزفاق اقتصر على العائلتين فقط، ولم يكن هناك أعداد كبيرة داخل حفل الزفاف، كما أنه كان داخل الفيلا في مكان مفتوح يتسع للكثير من الأشخاص، وطبقنا إجرءات الحماية، والتباعد الاجتماعي، وعلى إثره تم إطلاق سراحه.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز